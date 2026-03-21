Бизнесвумен отравилась водой в элитном российском отеле
Директор промышленного предприятия из Подмосковья заявила, что получила тяжелое отравление после того, как выпила воду в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, 54-летняя женщина остановилась в гостинице, расположенной напротив Исаакиевского собора, где стоимость проживания начинается от 39 тысяч рублей за сутки. По ее словам, в номере ей предложили бутылку воды Aqua Russia, после употребления которой она почувствовала недомогание.
Женщина утверждает, что сначала обратила внимание на странный запах воды, однако не придала этому особого значения. Через несколько часов она проснулась из-за сильной боли в животе. По её словам, когда она допила бутылку, на последнем глотке почувствовала во рту липкую субстанцию.
Как рассказала пострадавшая, она выплюнула сгусток, собрала его и обратилась к сотрудникам на ресепшен. Там, с ее слов, ей сообщили, что вода соответствует стандартам и не содержит посторонних примесей.
После этого женщина вызвала скорую помощь. По данным СМИ, врачи диагностировали у неё тяжелое отравление. Также она заявила, что передала обнаруженную субстанцию врачу отеля для экспертизы, однако позже, по её словам, этот образец выбросили, а представители гостиницы перестали выходить на связь.
Читайте также: