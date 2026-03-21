В российском городе курьер избил женщину на дороге, и это сняли на видео
В Воронеже произошел конфликт между курьером на мопеде и автомобилисткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
По словам очевидцев, мужчине, работавшему доставщиком, не понравился сигнал автомобиля. Также предполагается, что женщина за рулем могла случайно задеть его мопед.
Как уточняет канал, инцидент случился на улице Никитинской. Происшествие попало на видео. На записи видно, как мужчина и женщина выясняют отношения прямо на дороге, громко кричат друг на друга, после чего ссора перерастает в драку.
Во время конфликта курьер наносит автомобилистке удары, а затем в ситуацию вмешивается еще один мужчина.
