На российскую трассу сошла лавина высотой с дом — видео
Mash: На трассу на Камчатке сошла лавина высотой с трехэтажный дом
На Камчатке лавина перекрыла участок дороги, ведущей к Мутновскому району. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
По данным СМИ, большой снежный поток сошел на Мутновскую трассу вблизи базы отдыха «Снежная долина». Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. При этом в горных районах региона до 23 марта сохраняется предупреждение о лавинной опасности.
Последствия схода лавины сняли очевидцы. На видео автомобиль движется по дороге, по обеим сторонам которой возвышаются массивные снежные завалы.
Автор ролика утверждает, что лавина сошла примерно за час до съемки и повалила деревья.
