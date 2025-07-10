Блогер-миллионник Хиза вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество

10 июля 2025, 12:08

«112»: Блогер Хизри Запиров, осужденный за мошенничество, вышел из колонии

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Блогер Хиза (Хизри Запиров) вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество. Об этом пишет Telegram-канал «112».