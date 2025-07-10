Блогер-миллионник Хиза вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество
Блогер Хиза (Хизри Запиров) вышел на свободу после двух лет в колонии за мошенничество. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Блогер и его команда создали финансовую пирамиду на спортивных ставках. Хиза предлагал вкладывать средства, чтобы спустя время получить большую сумму.
После того как ставка сыграла, пользователи не могли вывести деньги. Запиров просил оплатить процент для вывода средств, а затем блокировал жертв мошенничества.
В 2023 году Запирова приговорили к четырем годам колонии. Аналогичный срок дали его помощнику Эдуарду Ломидзе. Директора блогера Наталью Карапетян приговорили к трем годам и шести месяцам тюрьмы.
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