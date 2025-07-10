Росгвардейцы задержали хулигана в московском магазине
Видео: пресс-служба Росгвардии
На севере российской столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали мужчину, который устроил дебош в магазине на Большой Академической улице. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Прибывшие на место правоохранители установили, что 40-летний мужчина, взяв с полок алкогольные напитки, стал распивать их прямо в зале.
На замечания сотрудников магазина он не реагировал, после чего начал угрожать работникам и посетителям. Росгвардейцы задержали дебошира и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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