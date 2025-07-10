Росгвардейцы задержали хулигана в московском магазине

10 июля 2025, 11:25

Видео: пресс-служба Росгвардии

На севере российской столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали мужчину, который устроил дебош в магазине на Большой Академической улице. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.