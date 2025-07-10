В Соликамске горит колония «Белый лебедь»

Фото: iStock/grafoto

Пожар произошел на территории колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



Согласно информации «112», загорелась кровля деревообрабатывающего цеха в промзоне исправительного учреждения. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.



По предварительным данным, никто не пострадал. В исправительной колонии «Белый лебедь» содержатся преступники, приговоренные к пожизненным и длительным срокам заключения за особо тяжкие преступления.

Екатерина Коршунова

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