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Боевики «Азова»*, обстрелявшие на 9 Мая село в ДНР из пушки, получили по 15 лет

26 декабря 2023, 18:35
Фото: istock / OlFedv

Фото: istock / OlFedv

В ДНР на 15 лет осудили двух боевиков «Азова»*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в республике. Об этом сообщают РИА Новости.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики», — сообщили изданию в прокуратуре.
Боевики были признаны виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Суд установил, что 9 мая 2017 годабоевики вместе с другими бойцами, по приказу командира, на автомобиле «КРАЗ» привезли полевую пушку 1944 года и снаряды в район села Лебединское и обстреляли село Безыменное.


В результате атаки пострадали 8 частных домов, школа, библиотека, и центр досуга молодежи.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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Экс-главу ГСУ СК РФ Довгия заочно арестовали за мошенничество
26 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия заочно арестовали в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Обвинение по статье о мошенничестве было предъявлено Басманным судом Москвы.

Отмечается, что мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев с момента его задержания или экстрадиции.

Прочих подробностей в суде не назвали.

Ряд СМИ утверждают, что Довгий в настоящее время проживает на территории Израиля.

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*признано СМИ, выполняющим функции иноагента
** признан Минюстом РФ иноагентом
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#обвинение
#мошенничество
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Раненный ножом россиянин солгал полиции о несчастном случае ради возлюбленной
26 декабря 2023, 18:51

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Житель Новосибирска попал в больницу с ножевым ранением. Однако, 37-летний мужчина рассказал, что сам случайно упал на нож, чтобы выгородить таким образом свою возлюбленную.
Потерпевший был госпитализирован из своей квартиры с проникающим колото-резаным ранением. Прибывшим полицейским, которые всегда проводят проверку в подобных случаях, он рассказал, что травму получил в результате несчастного случая, просто упав на нож, передает «Лента.ру».

Однако правоохранители не поверили ему и вскоре действительно выяснили, что удар ножом мужчине нанесла его 34-летняя сожительница в ходе бытового конфликта. Ранее не судимую подозреваемую задержали. Несмотря на попытки возлюбленного выгородить её, женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и носит передачи в больницу благородному сожителю, пострадавшему от её руки.

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#квартиры
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#удар
#рф
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В Красногорске росгвардеец помог больному эпилепсией
26 декабря 2023, 18:18

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Красногорский росгвардеец оказал экстренную помощь мужчине с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Старший лейтенант полиции Александр Канохин охранял общественный порядок на хоккейном матче. В вестибюле он заметил мужчину, который неожиданно упал на пол и начал биться в конвульсиях. По внешним признакам росгвардеец понял, что у мужчины начался приступ эпилепсии. Он бросился к пострадавшему и вместе с коллегами оказал ему доврачебную помощь», – говорится в сообщении.
Стражи порядка оповестили сотрудников медицинской службы и оставались рядом с мужчиной до приезда скорой помощи. Прибывшие медики сообщили, что благодаря грамотным действиям росгвардейцев удалось предотвратить возможные тяжкие последствия приступа.

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#пациент
#московская область
#подмосковье
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Москвича осудили за слежку за военкором Коцем
В Москве суд приговорил к году колонии мужчину, следившего за военкором Коцем
26 декабря 2023, 17:47

Фото: istock / gorodenkoff

В Москве суд приговорил к одному году колонии общего режима 28-летнего Леонида Гутарова, который следил за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает прокуратору в телеграм-канале.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

Следствия выяснило, что Гутаров с соучастником собирали информацию о частной жизни журналиста Александра Коца для дальнейшей передачи и распространения. Осужденный направился к месту проживания военкора и его семьи, где с 4 по 7 ноября следил за домом. После чего мужчина позвонил в квартиру потерпевшего и, представившись соседом сверху, попытался узнать у жены журналиста, где он находится и что делает. Собранные данные он передал сообщнику через мессенджер, но подельников задержали.

Суд назначил Гутарову год лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации, администрированием сайтов в Сети.

До этого сообщалось, что члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#всу
#рф
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Супруги представились газовиками и обокрали пенсионерку в Подмосковье
26 декабря 2023, 17:17

Фото: iStock/welcomia

В Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Отмечается, что злоумышленников задержали в Рязани. 37-летняя уроженка Ленинградской области и её 42-летний муж, житель Рязянской области, ранее были неоднократно судимы за совершение подобных преступлений. В отношении грабителей возбудили уголовное дело по статье о краже.

Версия следствия гласит, что супруги под предлогом проверки газового оборудования попали в квартиру 83-летней жительницы Подмосковья. В тот момент, пока женщина якобы осматривала оборудование на кухни, тем самым отвлекая пожилую хозяйку, её муж похитил свыше полумиллиона их спальни. После этого они покинули квартиру.

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#кража
#подмосковье
#пенсионерка
#газ
#преступление
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МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
26 декабря 2023, 17:08

Фото: iStock/Dzurag

Командующего ВВС Вооружённых сил Украины Николая Олещука объявило в федеральный розыск Министерство внутренних дел России.
По информации Telegram-канала SHOT, Олещука разыскивают по уголовной статье «Террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий».

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года украинская сторона совершила более сотни авиационных ударов с применение беспилотников по территории регионов Российской Федерации.

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*Внесён в реестр иностранных агентов на территории РФ

**СМИ, выполняющее функцию иностранного агента на территории РФ
#всу
#розыск
#мвд
#теракт
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Власти объяснили выдачу овощей вместо денег раненному в ходе спецоперации волгоградцу
Власти: выдача овощей раненному в зоне СВО волгоградцу была идеей фермеров
26 декабря 2023, 16:59

Фото: istock / Olesya Eroshenko

Администрация Дубовского района Волгоградской области объяснила, что выдать овощи семье раненого бойца специальной военной операции Олегу Рыбкину предложили местные фермеры. Об этом сообщает «Подьем».

Ранее жена военного сказала, что вместо денег на лечение им выдали два ведра моркови и пакета лука.

В администрации ответили, что со своей стороны военнослужащему была оказана вся необходимая помощь.

«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки. Также предусмотренная областным законодательством помощь оказывается членам его семьи, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад», — заявил источник издания в администрации.
По информации собеседника агентства, подаренный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.

До этого сообщалось, что под Ростовом чиновница попыталась откупиться после обвинений в запрете проведения поминок бойца спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лечение
#овощи
#семьи
#администрация
#меры
#сво
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Чиновница попыталась откупиться после обвинений в запрете проведения поминок бойца СВО
Под Ростовом чиновница после скандала предложила семье бойца СВО деньги на поминки
26 декабря 2023, 16:37

Фото: istock / Fascinadora

В поселке Щепкин Ростовской области чиновница собрала с подчиненных 10 тысяч и предложила эти деньги семье бойца специальной военной операции на проведение поминок. Семья вернула деньги чиновнице. Об этом информирует телеграм-канал Don Mash.

На прошлой неделе семья похоронила Валентина Костина. Как рассказала сестра бойца Наталья, мама хотела достойно его проводить, поэтому заранее договорилась устроить поминки в Доме культуры. Но в последний момент заместитель главы Аксана Шуткина не пустила их из-за наличия алкоголя. Вместо ДК семье предложили кафе.

Чиновница свое участие в скандале отрицала. Женщина заверила, что помогла все организовать и даже покрыла расходы на 10 тысяч рублей. Позже Наталья узнала, что эту сумму чиновница собрала с подчинённых. Тогда она потребовала, чтобы она вернула деньги, така как подобная помощь их семье не нужна.

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#расходы
#операции
#мама
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Суд в Москве принял иск к Ивлеевой на 1 миллиард рублей
26 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/utah778

Хамовнический суд Москвы принял иск к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, под иском уже подписались 23 истца, а совсем скоро к ним могут добавиться ещё 150 подписей. Более того — по словам адвоката, к коллективному иску могут присоединиться все желающие граждане России.

Инициатором создания иска стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. После «голой вечеринки», которая прошла 21 декабря в столичном клубе «Мутабор», Иншаков заявил, что Ивлеева должна перевести один миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Пока она этого не сделает - Иншаков требует арестовать всё её имущество.

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#продюсер
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