Боевики «Азова»*, обстрелявшие на 9 Мая село в ДНР из пушки, получили по 15 лет

В Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.