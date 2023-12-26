Боевики «Азова»*, обстрелявшие на 9 Мая село в ДНР из пушки, получили по 15 лет

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В ДНР на 15 лет осудили двух боевиков «Азова»*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в республике. Об этом сообщают РИА Новости.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики», — сообщили изданию в прокуратуре.Боевики были признаны виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Суд установил, что 9 мая 2017 годабоевики вместе с другими бойцами, по приказу командира, на автомобиле «КРАЗ» привезли полевую пушку 1944 года и снаряды в район села Лебединское и обстреляли село Безыменное.
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