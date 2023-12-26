В Феодосии после атаки ВСУ эвакуируют жителей

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В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, находящихся у порта, который был атакован ВСУ минувшей ночью. Людей перевозят в пункты временного размещения. Об этом пишет Baza.
Всего эвакуировано 350 человек. Их разместили в ПВР, организованных на базе двух школ. Уточняется, что некоторых домах ударной волной выбило стекла в квартирах и подъездах. Также разрушены витрины в ближайших магазинах. Больше всего пострадал вокзал. Временно изменено расписание поездов и электричек.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.
По данным Baza, площадь пожара составила более 1000 метров. Предварительно, в результате вражеской атаки есть пострадавшие, однако официально данную информацию не подтверждали.
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Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.
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Элина Позднякова