Боевики похитили более 200 учеников школы в Нигерии

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Свыше 200 учеников школы были похищены боевиками на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает местное издание Daily post.
Ранее СМИ писали, что во Франции похитили и избили молодого человека. Инцидент произошёл 4 декабря прошлого года. 19-летний парень, голый и истекающий кровью, добрался до жилого комплекса в Марселе. Ему открыл дверь мужчина, который оказал помощь и вызвал полицию. При допросе выяснилось, что парня похитили, удерживали в плену в лесу, избивали палками и пытались поджечь. Юноше удалось сбежать.
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Анастасия Чинкова