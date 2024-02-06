Британский турист инсценировал своё похищение, чтобы вымогать деньги у семьи

Фото: iStock/Juleta_Martirosyan
Британский турист Иэн Робби Дэй из Портсмута инсценировал собственное похищение в Паттайе, чтобы вымогать деньги у собственной семьи. По данным тайской полиции, мужчина даже уговорил своих приятелей избить его, чтобы сделать фейковое преступление более правдоподобным. Об этом пишет издание Daily Star.
Полиция сообщила, что четыре человека, включая Иэна, были арестованы 26 января по обвинению в совместном хранении запрещенного огнестрельного оружия и боеприпасов, хранении наркотиков первой категории и превышении срока пребывания в Таиланде.
48-летний Иэн хотел продлить свой отпуск в печально известном месте для секс-туристов Паттайе на востоке Таиланда. Полицейские, к которым обратилась его перепуганная семья, отследили путь мужчины до отеля. Но когда правоохранители вошли в номер, то обнаружили Дэя принимающим наркотики во время двухдневного запоя с тремя другими иностранцами. Теперь все четверо будут депортированы с территории королевства.
Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала четырёх российских туристов за незаконную организацию азартных игр. 22 января сотрудники полиции прибыли в престижный особняк на острове Пхукет. У них имелось судебное постановление на обыск. В доме полицейские обнаружили россиян, играющих в покер. Ещё один мужчина был задержан за хранение смесей для кальяна.
Читайте также:
В Таиланде россиян арестовали за игру в покер
Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции
В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу
«Парень общался в iMessage и FaceTime со своими родственниками в Великобритании <...> Когда его семья больше не хотела его поддерживать, он инсценировал похищение, вот почему он это сделал <...> Он отправил фотографии, на которых на него напали, а затем, получив травмы, сфотографировал себя, выглядящего так, словно его избили. Его друзья били его и оставляли синяки на лице, затем он звонил своей семье по видеосвязи», — рассказал журналистам подполковник полиции Сорасак Саенгча, который ведет расследование в Центральном бюро расследований (CIB).
Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала четырёх российских туристов за незаконную организацию азартных игр. 22 января сотрудники полиции прибыли в престижный особняк на острове Пхукет. У них имелось судебное постановление на обыск. В доме полицейские обнаружили россиян, играющих в покер. Ещё один мужчина был задержан за хранение смесей для кальяна.
Читайте также:
В Таиланде россиян арестовали за игру в покер
Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции
В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу
Артем Путинцев