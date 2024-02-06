Британский турист инсценировал своё похищение, чтобы вымогать деньги у семьи

Британский турист Иэн Робби Дэй из Портсмута инсценировал собственное похищение в Паттайе, чтобы вымогать деньги у собственной семьи. По данным тайской полиции, мужчина даже уговорил своих приятелей избить его, чтобы сделать фейковое преступление более правдоподобным. Об этом пишет издание Daily Star.