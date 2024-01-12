Четверо жителей Балашихи похитили и избивали мужчину ради 60 тысяч рублей

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Молодых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, задержала полиция Московской области, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что на железнодорожной станции Тайнинская в Мытищах злоумышленники поймали возвращавшегося с работы 43-летнего местного жителя, затолкали в машину и ездили с ним несколько часов, избивая и требуя денег. При себе у пострадавшего было только 11 тысяч рублей, которые он отдал, а потом позвонил жене, чтобы та перевела ему на карту ещё 50 тысяч. Эти деньги мужчина тоже перевёл нападавшим. После этого злоумышленники высадили жертву у метро «Щёлковская» в Москве», — говорится в сообщении.Вымогателей удалось задержать по горячим следам. Ими оказались четверо жителей Балашихи в возрасте от 25 лет до 31 года. Суд принял решение заключить их под стражу.
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