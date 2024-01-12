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Четверо жителей Балашихи похитили и избивали мужчину ради 60 тысяч рублей

12 января 2024, 09:21
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Молодых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, задержала полиция Московской области, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«Следствие установило, что на железнодорожной станции Тайнинская в Мытищах злоумышленники поймали возвращавшегося с работы 43-летнего местного жителя, затолкали в машину и ездили с ним несколько часов, избивая и требуя денег. При себе у пострадавшего было только 11 тысяч рублей, которые он отдал, а потом позвонил жене, чтобы та перевела ему на карту ещё 50 тысяч. Эти деньги мужчина тоже перевёл нападавшим. После этого злоумышленники высадили жертву у метро «Щёлковская» в Москве», — говорится в сообщении.
Вымогателей удалось задержать по горячим следам. Ими оказались четверо жителей Балашихи в возрасте от 25 лет до 31 года. Суд принял решение заключить их под стражу.

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#следствие
#полиция
#криминал
#мытищи
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В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла
12 января 2024, 09:31

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 12 января, загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла.Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пятницу утром, 12 января, загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла.


Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Стоит отметить, что движение автомобилей также затруднено движение на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Кроме этого, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями и плохой видимостью.

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В России подорожает платное образование боле чем на 10%
12 января 2024, 08:57

Фото: istockphoto/Damir Khabirov

Высшее образование на платной основе, возможно, подорожает на 10-12% в новом учебном году.
Об этом рассказал президент Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов, пишут «Известия».

По словам ректора, увеличение трат на оборудование и программное обеспечение, рост цен на коммунальные услуги и электроэнергию являются причинами для повышения стоимости обучения.

Также ВУЗам придется компенсировать рост зарплат преподавателям-специалистам.

Негосударственные образовательные учреждения, вероятно, особенно пострадают от этого.

Ранее сообщалось, что как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей. Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».

Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.

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#образование
#новости
#общество
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Западные учёные заметили, что рак заметно «помолодел»
WSJ: Раком всё чаще стали болеть молодые люди
12 января 2024, 08:17

Фото: iStock/Ridofranz

Онкологические заболевания стремительно молодеют, всё чаще раком стали болеть люди до 50 лет, об этом пишет The Wall Street Journal.
«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», - прокомментировала ситуацию американский врач Андреа Черчек.

В WSJ отметили, что заболеваемость раком в США выросла на 12,8 процентов за 20 лет. При этом, зачастую, пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, ранее вели абсолютно здоровый образ жизни.

Врачи предполагают, что ​такой стремительный рост заболеваемости онкологией и уменьшение среднего возраста больных связаны с изменение образа жизни современных людей. Менее активный образ жизни, ожирение, употребление продуктов, прошедших несколько этапов обработки - всё это может влиять на рост заболеваемости.

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#врачи
#пациенты
#ожирение
#рак
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«Любят выпить до безумия»: Путешественник из России одной фразой описал монголов
12 января 2024, 06:29

Фото: iStock/Gujiang_xie

Жители Монголии весьма любят выпить, при этом их пристрастие к спиртному доходит практически до безумия. Об этом на «Дзене» рассказал один из российских путешественников, описавший в своём блоге процесс производства алкоголя из молока.
По его словам, в этой азиатской стране отсутствует сырье для производства алкогольных напитков, поэтому местные жители нашли способ изготавливать спиртное с помощью домашнего скота.

Так, например, крепость арака, который получают из кумыса, то есть кобыльего молока, может достигать 30 градусов. А монгольская водка — архи — крепостью 38-40 градусов готовится из козьего молока. Даже по вкусу она более похожа на молочный, нежели на алкогольный напиток, и поэтому, подобно кумысу, пьётся из молочных чашек или же пиал.

Ранее тот же самый блогер перечислил ещё несколько вещей, которые весьма удивили его во время поездки по Монголии. Так, дорожные знаки, пишет он, устанавливают в степи, где дороги отсутствуют в принципе, а таблички просто показывают направление.

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#алкоголь
#путешествие
#россия
#блогер
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SHOT: На Сахалин обрушился мощнейший снежный циклон
12 января 2024, 06:12

Фото: РИА Новости

В ночь на 12 января южные районы Сахалина накрыла метель. В Южно-Сахалинске отмечается сильный ветер и снег, пишет Telegram-канал SHOT.
«Просим горожан сегодня максимально остаться дома, не выезжать за пределы населённых пунктов, работодателей — по возможности перевести коллективы на дистанционный режим работы», — отметили в мэрии областного центра.

Из-за бушующей на юге региона метели уже закрыли несколько автодорог и отменили междугородние автобусы: видимость на трассах практически нулевая. Более десяти авиарейсов задерживаются и на прилëт, и на вылет, а два самолëта из Москвы и Новосибирска вынужденно перенаправили в запасной аэропорт в Хабаровск. Также из-за непогоды и шторма была закрыта паромная переправа Холмск – Ванино, которая соединяет Сахалин с материковой частью России.



Школьников восьми южных районов полуострова перевели на дистанционное обучение. Все коммунальные, дорожные и экстренные службы в области сейчас работают в усиленном режиме. По поручению губернатора расчистка снега будет вестись постоянно, вне зависимости от окончания метели. Специалисты предупреждают, что она только усилится в течение дня.

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#циклон
#снегопад
#погода
#видео
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В правительстве заявили, что Россия остаётся мировой кормилицей
РИА Новости: Вице-премьер Абрамченко назвала Россию мировой кормилицей
12 января 2024, 04:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Россия остается мировой кормилицей, а также надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
«Россия остается мировой кормилицей и надежным поставщиком. В африканские страны, вы знаете, уже пошли первые партии гуманитарной помощи по зерновым, удобрениям, и они будут продолжаться и дальше», — заметила Абрамченко.

По её словам, санкции западных стран усугубляют проблему мирового голода, что уже признала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), и далее эта проблема будет лишь усугубляться.

Гуманитарные поставки удобрений в страны Африки в настоящее время осуществляет компания «Уралхим». Первая из них была отправлена из Нидерландов в ноябре 2022 года. Компания безвозмездную передачу около 300 тысяч тонн минеральных удобрений таким развивающимся странам, как Кения, Зимбабве, Малави и Нигерия.

Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Ранее Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.

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#правительство
#зерно
#апк
#поставки
#африка
#россия
#владимир путин
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МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения в соцсетях
12 января 2024, 02:44

Фото: iStock/bin kontan

В МВД предупредили россиян в новом виде мошенничества в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.
В МВД предупредили россиян в новом виде мошенничества в соцсетях. Об этом пишет ТАСС.

В публикации говорится, что мошенники научились генерировать голосовые сообщения с помощью ИИ. Таким образом они вымогают деньги у знакомых владельца взломанного аккаунта, доказывая, что определённую сумму просит именно он.

Отмечается, что аферисты сначала взламывают профили в WhatsApp или Telegram, а затем, добравшись до архивов с голосовыми сообщениями владельца, генерируют новые с необходимым им текстом.

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#деньги
#мвд
#мошенники
#telegram
#ии
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Юрист Соловьёв предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий
Юрист Соловьёв: Можно лишиться субсидии на оплату ЖКХ, если не платить
12 января 2024, 02:24

Фото: Фотобанк Московской области

Юрист Иван Соловьёв предупредил россиян, что можно лишиться некоторых льгот, если не платить за ЖКУ или вовремя не подтвердить статус. Об этом пишет «Прайм».
Специалист привёл в качестве примера бесплатную парковку для многодетных семей, отметив, что заявление с подтверждением такого статуса и номером автомобиля необходимо подавать каждые три года.

«Иначе льгота перестает предоставляться, а владельцу, в случае неоплаты парковки, начнут приходить ощутимые штрафы», — предупредил Соловьёв.

Кроме того, потерять льготы могут безработные и малоимущие, которые не подтвердят статус вовремя или перестанут соответствовать критериям. Юрист добавил, что в отдельных случаях требуется подтверждение и статуса инвалида.

Лишиться можно также и субсидии на оплату ЖКХ, продолжил Иван Соловьёв. Он пояснил, что для этого достаточно два месяца не оплачивать услуги ЖКХ, не гасить задолженность и вовремя не подтверждать право на такие льготы.

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#льготы
#юрист
#субсидии
#услуги
#право
#малоимущие
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США вводят новые санкции против России из-за передачи Москве ракет из КНДР
12 января 2024, 01:54

Фото: iStock/designer491

США вводят санкции в отношении трех российских компаний и одного физического лица из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Слова шефа Госдепартамента уже распространила пресс-служба американского дипломатического ведомства.
Как поясняет ТАСС, рестрикции вводятся в отношении российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и лично её директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.

Официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок сообщил, что Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в рамках заседаний Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. Он добавил, что британская и американская разведки регулярно говорят об этом, однако не предоставляют никаких доказательств.

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#ракета
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#госдеп
#россия
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