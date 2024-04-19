МИД РФ сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине

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У России есть информация о работе военных инструкторов из Франции и других стран Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Есть информация, что французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там на Украине работают», — заявил глава МИД Лавров.
Кроме того, глава МИД отметил, что слова Макрона об отправке европейских войск на Украину это «нервические заявления».
Ранее Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова