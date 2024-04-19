Актер Мамаев получил ранение в глаз в зоне спецоперации

Telegram-канал Михаила Мамаева
Актёр Михаил Мамаев сообщил, что получил ранение в глаз, пишет aif.ru.
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале. Пост Мамаев сопроводил своим стихотворением и фотографией с повязкой на глазу. Подробностей актёр не сообщил.
Вероятно, Мамаев сейчас в военном госпитале. Это видно по огромным наклейкам Z, которые на окнах в больничной палате за спиной у актера.
Мамаев находится в зоне проведения специальной военной операции с осени 2022 года. Актёр является сыном генерала, поэтому он принял решение поехать в зону СВО и помогать там, чем умеет. До этого он снялся у режиссёра Светланы Дружининой в фильме «Виват, гардемарины!».
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Вероятно, Мамаев сейчас в военном госпитале. Это видно по огромным наклейкам Z, которые на окнах в больничной палате за спиной у актера.
Мамаев находится в зоне проведения специальной военной операции с осени 2022 года. Актёр является сыном генерала, поэтому он принял решение поехать в зону СВО и помогать там, чем умеет. До этого он снялся у режиссёра Светланы Дружининой в фильме «Виват, гардемарины!».
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Алёна Самарева