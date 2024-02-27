Богомаз: Три человека пострадали под обстрелом посёлка Суземка

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
В результате обстрела брянского посёлка Суземка со стороны ВСУ пострадали три человека, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане», — прокомментировал ситуацию Богомаз.
По словам губернатора Брянской области, в результате произошедшего обстрела ранения получили три мирных жителя. Один из них получил серьёзную травму, двое других — ранения средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Богомаз.
Читайте также:
МО: Система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Три человека погибли под атакой белгородской села Почаево
Гладков: ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
Евгения Парфентьева