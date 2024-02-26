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Гладков: ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

26 февраля 2024, 22:10
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Российская ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — рассказал Гладков.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет, подытожил глава Белгородской области.


Эта попытка атаки — не первая за сегодняшний день. Ранее украинский беспилотник упал на автомобиль в Почаево Грайворонского городского округа. Трое строителей, находившихся внутри машины, погибли на месте, ещё троих госпитализировали с осколочными ранениями.

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#белгород
#вячеслав гладков
#пво
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Украинские власти сообщили о мощных взрывах в Херсоне
26 февраля 2024, 22:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы, об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.
«В Херсоне звучат мощные взрывы», — прокомментировал ситуацию Мрочко.

Никаких иных подробностей случившегося он не привёл.

При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее воздушная тревога была объявлена Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Сирены воздушной тревоги также заревели на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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#херсонская область
#взрывы
#украина
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Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
26 февраля 2024, 21:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры из-за тяжёлой ситуации на полях СВО, с таким заявлением выступил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью для Global Times.
«У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению», — прокомментировал ситуация Нортон.

Эксперт напомнил, что Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку боеприпасов и живой силы.

Он также напомнил, что украинские военнослужащие теперь стараются оказать давление на беженцев, чтобы те вернулись на Украину и начали бороться на полях специальной военной операции.

В то же время, многие граждане Украины выступают именно за мирные переговоры, подытожил Нортон.

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«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки
Пленный боец ВСУ Дядчук рассказал о бегстве из Авдеевки
26 февраля 2024, 19:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сдавший в плен ВС РФ украинский боец Дмитрий Дядчук рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки, ролик с его интервью публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Начался штурм. Всех убили. Когда услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал в дом и там ждал. У меня не было связи. Никакие пути отступления не были доведены. Я не знал, что делать. Пробыл в разрушенном здании семь дней, пока меня не обнаружили российские военнослужащие», — рассказал Дядчук.

По его словам, Вооружённые силы Украины отступали из Авдеевки хаотично и неорганизованно, поскольку приказ об отходе украинских войск был отдан слишком поздно. Дядчук также отметил, что когда всё же вышел из своего укрытия, то увидел море трупов в украинской военной форме. Пленный боец убеждён, что если бы они получили возможность сдаться в плен России, то сделали бы это.

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Богомаз: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
26 февраля 2024, 19:15

Фото: iStock/e-crow

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор Брянской области.

По словам Богомаза, беспилотник самолётного типа был ликвидирован над территорией Выгоничского района при помощи сил противовоздушной обороны.

Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

В то же время, в результате недавней атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали двое детей из села Новая Таволжанка. Они получили осколочные ранения и контузию.

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#александр богомаз
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#пво
#бпла
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В США раскрыли тактику ВС РФ под Купянском
MWM: ВС РФ уничтожают пехоту и бронетанковые подразделения ВСУ под Купянском
26 февраля 2024, 18:56

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России наносит удары планирующими бомбами по украинским позициям под Купянском. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска», — говорится в статье.

При этом уточняется, что использование планирующих бомб наиболее безопасно, чем использование обычных бомб, которые нужно сбрасывать с более близкого расстояния от цели. Таким образом, ВС РФ могут эффективнее поражать цели при уменьшении числа вылетов истребителей.

Автор статьи подчеркивает, что Украина не способна обеспечить необходимую поддержку ВСУ с воздуха, что негативно повлияло на положение украинских военных на поле боя. Также издание утверждает, что российские силы значительно превосходят украинские в артиллерии и баллистических ракетах.

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Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду
Гладков: на подлете к Белгороду ПВО сбила украинский беспилотник
26 февраля 2024, 18:39

Фото: iStock/rancho_runner

На подлете к Белгороду система ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при украинской атаке никто из местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли шесть районов региона 60 раз за прошедшие сутки. При этом он отметил, что пострадавших нет.

По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.

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#бпла
#telegram
#пво
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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников на Украине
26 февраля 2024, 18:33

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации сочников, которые сразу после прохождения срочной службы в армии были отправлены в зону боевых действий. Об этом пишет местное издание «Страна».
Согласно сообщению, в данном документе не указаны конкретные сроки демобилизации. Указывается только то, что она произойдет по решению президента. При этом, не уточняется, когда такой указ появится.

Ранее в Верховной Раде включили в документ норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Уточняется, что речь о тех военных, которые прошли срочную службу и оставили на бессрочную после начала российской специальной военной операции. Тогда это решение вызвало массу протестов среди родственников и самих военных.

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#всу
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Освобождение Авдеевки стало переломным моментом на СВО
Advance: после взятия Авдеевки события на СВО будут развиваться более динамично
26 февраля 2024, 17:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно. Об этом пишет хорватское издание Advance.
«Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что без поддержки союзников ВСУ не смогут отстаивать свои позиции на линии боевого соприкосновения, так как армия России превосходит украинскую по численности.

Также автор материала подчеркнул, что на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.

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Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams
26 февраля 2024, 17:30

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные впервые поразили под Авдеевкой американский танк Abrams, кадры с горящей техникой публикует российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
По словам Соловьёва, сперва Abrams был подбит при помощи FVP-дрона, а уже потом уже окончательно уничтожила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада при помощи ручного противотанкового комплекса.

«Горит «Абрамс», хорошо горит», — подписал свой пост журналист.
Напомним, Вооружённые силы Украины оставили Авдеевку 17 февраля по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что «зачистка» Авдеевки завершена, однако, в городе всё ещё могут оставаться заложенные украинцами мины.

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#всу
#вс рф
#танки
#сша
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