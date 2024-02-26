Гладков: ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

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Российская ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — рассказал Гладков.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет, подытожил глава Белгородской области.
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