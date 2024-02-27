МО: Система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

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Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника в небе над Белгородской область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью.
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Евгения Парфентьева