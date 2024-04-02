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Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле

02 апреля 2024, 16:51
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В стамбульском районе Шишли на первом этаже 16-этажного дома, где размещался ночной клуб, в результате пожара погибли 25 человек. Заведение в это время было закрыто, там проводился ремонт.

Как сообщает местное издание Hürriyet, клуб закрыли по случаю месяца Рамадан. Воспользовавшись этим, администрация заведения решила провести там ремонт. По словам очевидцев, перед тем, как возникло возгорание, около сцены прозвучал взрыв. Все погибшие — это те, кто занимался ремонтными работами и сотрудники заведения.

В настоящий момент на месте трагедии работают медики, пожарные и правоохранители. Губернатор Стамбула Давуд Гюль сообщил, что состояние ещё трёх пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. Власти пока не подтвердили информацию о взрыве перед началом пожара.

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Профессор МАРХИ умер после неудачного падения в московской клинике
SHOT: профессор МАРХИ Муратов скончался после падения в столичной клинике
02 апреля 2024, 16:52

Фото: Istock/PeopleImages

Профессор кафедры «Градостроительство» Московского архитектурного института (МАРХИ) Сергей Муратов умер через четыре дня после визита в столичную клинику, где он упал и ударился головой. Об этом в своём Telegram-канале пишет SHOT.
Как пишет издание, все случилось 26 марта. В этот день 62-летний Муратов находился в клинике, где случайно оступился, упал и ударился головой.

Медики доставили пострадавшего в реанимацию Боткинской больницы. У него выявили ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму. Через четыре дня он скончался. Врачи диагностировали остановку сердца.

Проводится проверка.

О невосполнимой утрате для педагогического сообщества сообщили и на сайте вуза. Муратова описали как талантливого педагога, который очень любил жизнь.

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Десять вагонов сошли с рельсов в Подмосковье

Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле
#клиника
#россия
#педагоги
#москва
#смерть
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Десять вагонов сошли с рельсов в Подмосковье
Вблизи подмосковного Дмитрова товарный поезд сошел с путей
02 апреля 2024, 16:52

Фото: скриншот из соцсетей

В Подмосковье десять грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в городе Дмитров на объездном кольце.

По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная информация указывает на то, что талые воды подмыли насыпь и вызвали смещение путей.

На месте происшествия уже действуют ремонтные бригады.



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#информация
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Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек
02 апреля 2024, 15:52

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Республике Татарстан увеличилось до 13 человек. Среди них двое несовершеннолетних.
Такие данные сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В Елабуге и Нижнекамске были атакованы завод и общежитие студентов. По мнению военкоров, для атаки могли быть использованы гражданские легкомоторные самолёты типа Cessna, переделанные под дроны-камикадзе. Это объясняет то, что они смогли преодолеть такое большое расстояние.

Такой же версии придерживается председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий пояснил, что такие самолёты имеют преимущество в сравнении с обычными беспилотниками, так как они могут следовать на сверхмалой высоте и их сложнее обнаружить стандартными средствами ПВО.

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#самолет
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Вратарь сборной Армении сбил насмерть двоих человек и скрылся
SHOT: вратарь сборной Армении сбил насмерть двоих человек и уехал
02 апреля 2024, 15:44

Фото: Istock/Motortion

Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян сбил насмерть госавтоинспектора и водителя, которого тот остановил за нарушение ПДД в Ставропольском крае, а затем скрылся, сообщает SHOT.
Инцидент произошёл утром 23 марта в Ставропольском крае. По данным SHOT, за рулём был футболист Армен Фишян, который летел на внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На автодороге «Кавказ» он съехал на разделительную полосу, где сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, чтобы выписать штраф. Оба погибли на месте.

Для того, чтобы остановить Фишяна, пытавшегося скрыться на авто с транзитными номерами, был введён план «Перехват». Его удалось задержать в 60 километрах от места преступления.

Как пишет канал, во время задержания Фишян заявил, что никого не сбивал, но откуда на машине кровь, объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#авто
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#футболист
#ставропольский край
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Атаковать общежитие «Алабуга Политех» мог американский самолёт Cessna
02 апреля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/Lakeview_Images

В атаке на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане мог принимать участие американский легкомоторный самолёт Cessna 172, переоборудованный в БПЛА-камикадзе. Об этом сообщают российские военкоры.
Изначально Cessna 172 Skyhawk — это гражданский четырёхместный одномоторный самолёт с высоким крылом, напоминает телеграм-канал Mash. Эта машина, пожалуй, является самым популярным самолётом малой авиации. Именно на такой модели был установлен абсолютный рекорд по продолжительности полёта с дозаправкой в воздухе. Благодаря внесённым конструктивным изменениям он мог преодолеть такое большое расстояние.

Ранее мнение о том, что удары по предприятиям в Татарстане были нанесены легкомоторными самолётами, высказал также председатель комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов.

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#удар
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Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России
Нарышкин: США передали ФСБ слишком мало информации о теракте в России
02 апреля 2024, 13:59

Фото: Совет Федерации

США передали слишком общую информацию о предполагаемом теракте в России.
С таким заявлением 2 апреля выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Нарышкин отметил, что эта информация не позволила выявить всех потенциальных участников инцидента в «Крокус Сити Холл».

Он также указал на ограниченность контртеррористического канала между РФ и США.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, когда вооруженные нападавшие ворвались в здание, открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате чего погибло 144 человека, еще 550 — пострадали.

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В Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту
02 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/camptoloma

В Абхазии произошло крушение военного вертолета Ми-24.
Согласно информации агентства «Апсныпресс», вертолет Ми-24, принадлежащий Минобороны Абхазии, потерпел крушение в Гулрыпшском районе.

По данным агентства, все три члена экипажа выжили. Причины происшествия будут установлены в процессе расследования.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния уже прибыл на место происшествия. Он сообщил агентству ТАСС, что вертолет загорелся после жесткой аварийной посадки. По его словам, пострадавших госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.

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#минобороны
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ВСУ впервые с начала СВО атаковали Татарстан: куда ударили, сколько жертв и роль НАТО
Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске: что известно
02 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/aapsky

Минувшим утром ВСУ впервые с начала спецоперации на территории Украины атаковали Татарстан. О том, что противник применил для удара, какие объекты атаковал и какое отношение к этому имеет НАТО, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ ударили по предприятиям Татарстана


Утром 2 апреля ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Они ударили по объектам в Елабуге и Нижнекамске. Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова заявила, что серьезных разрушений не произошло, технологические процессы на предприятиях не пострадали. Отметим, что с начала проведения спецоперации на территории Украины, это первый случай, когда ВСУ предприняли попытку атаки на Татарстан.

Город Елабуга находится примерно в 1300 км от границы с Украиной.


ВСУ атаковали завод и студенческое общежитие в Татарстане


Украина использовала для атаки объектов в Татарстане три беспилотника. Один из них ударил по заводу на территории особой экономической зоны «Алабуга», два — по студенческому общежитию.

В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» сообщили, что Украине не удастся запугать россиян, и именно для таких людей (тех, кто запустил БПЛА— прим. ред) Россия и проводит спецоперацию.


ВСУ атаковали Татарстан: жертвы



По последним данным, в результате происшествия в Татарстане пострадали семь человек. Трое из них госпитализированы. Ранения получили взрослый и двое подростков.

В ОЭЗ «Алабуга» в атаке БПЛА нашли след НАТО


В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» заявили, что дроны, которыми ВСУ атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, были оснащены оборудованием стран НАТО.

«Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?» — возмутились представители предприятия.

Откуда летели дроны, атаковавшие предприятия в Татарстане


БПЛА, которые атаковали предприятия в Татарстане, были запущены с территории Украины. Об этом заявил в беседе с «Газета.ру» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Он также отметил, что судя по опубликованным видеозаписям атаки, Украина могла использовать для удара легкомоторный самолет. Картаполов отметил, что в настоящее время важно установить, в каком варианте применялось устройство: пилотируемом или беспилотном.

Рассуждая о характеристиках вооружения, Картаполов отметил, что легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, его сложно обнаружить, и он обладает большой дальностью. Однако политик добавил, что окончательные выводы можно сделать только после расследования.

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В Электростали росгаврдейцы задержали по горячим следам похитителя ноутбука
02 апреля 2024, 11:37

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина техники, задержали в Электростали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.
«В ходе патрулирования улиц сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего по приметам на человека, на которого пришла ориентировка в связи с кражей ноутбука из магазина техники. Мужчину задержали и доставили в полицию», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что задержанный — 25-летний житель Ногинска. Он рассказал, что забрал ноутбук с витрины магазина, так как захотел сделать себе подарок на день рождения.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга обнаружили окровавленного мужчину в одних трусах, лежащего на льду. Врачи установили, что у него травмы грудной клетки и головы, а также сильное алкогольное опьянение.

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#электросталь
#кража
#росгвардия
#криминал
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