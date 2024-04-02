Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле

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В стамбульском районе Шишли на первом этаже 16-этажного дома, где размещался ночной клуб, в результате пожара погибли 25 человек. Заведение в это время было закрыто, там проводился ремонт.
В настоящий момент на месте трагедии работают медики, пожарные и правоохранители. Губернатор Стамбула Давуд Гюль сообщил, что состояние ещё трёх пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. Власти пока не подтвердили информацию о взрыве перед началом пожара.
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Александр Бойцов