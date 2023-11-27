В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

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Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале объявила о том, что из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа в грузовом порту.
Янина Павленко также отметила повреждения кровель зданий на улицах Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе были повреждены автомобили из-за падения деревьев.
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