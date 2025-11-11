Более 700 людей экстренно эвакуировали из элитного отеля Azimut в центре Москвы

11 ноября 2025, 05:47

Фото: iStock/RNMitra

Из элитного отеля Azimut в центре Москвы экстренно эвакуировали более 700 человек. Людям сообщили о необходимости покинуть здание после срабатывания пожарной сигнализации, пишет Telegram-канал SHOT.





Звуки пожарной тревоги постояльцы услышали около 04:30 (мск). Вскоре после этого им вместе с работающим персоналом пришлось уйти из отеля на Олимпийском проспекте. Среди эвакуированных оказалось много детей, которые участвуют в театральном фестивале LT FEST.



В настоящий момент на месте инцидента работают спасательные службы. Предварительно, признаков возгорания или задымления в помещениях не обнаружено.



Точная причина срабатывания сигнализации и информация о возможных пострадавших уточняется.



