Жительнице Амурской области выставили астрономический счет за воду на 11 млн рублей

11 ноября 2025, 04:56

В Приамурье счет за воду более чем на 11, 5 млн рублей объяснили сбоем программы

Фото: iStock/AndreyPopov

Жительнице села Тамбовка в Амурской области выставили счет за холодную воду на сумму более 11,5 миллионов рублей. О подробностях инцидента пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Государственной жилищной инспекции региона Евгения Козуба.





Согласно материалу, жительница села Тамбовка переехала в Ярославль, но продолжала оплачивать счета за свою амурскую квартиру. Она поразилась, когда увидела огромные начисления в квитанции за октябрь. Однако столь «астрономический» счет девушка получила по ошибке.



Всему виной стал сбой в работе программного обеспечения при загрузке показаний приборов учета — из-за него были произведены неверные начисления.





«При обнаружении ошибки в расчетах, показания были исправлены, произведен новый расчет», — пояснил Козуб.