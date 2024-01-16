Трепова* рассказала, откуда взяла статуэтку, из-за которой погиб Татарский

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Обвиняемая в совершении теракта в питерском кафе Дарья Трепова* заявила, что надеялась уехать на Украину, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла в питерское кафе, в котором проходила встреча с российским военным корреспондентом Владленом Татарским. По версии следствия, Трепова* передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой. В результате взрыва в кафе Татарский погиб, ещё 42 человека пострадали. 4 апреля Трепову* арестовали, а сегодня её доставили в суд Санкт-Петербурга для допроса.
В суде обвиняемая рассказала, что действовала по указу украинского журналиста Романа Попкова.
В результате, по словам Треповой, Попков пообещал ей помощь с переездом на Украину и познакомил со своим другом по кличке Гештальт (настоящего имени Трепова* не знает). Именно он вручил ей статуэтку, которая обвиняемая передала Татарскому.
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В суде обвиняемая рассказала, что действовала по указу украинского журналиста Романа Попкова.
«Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает», — заявила Трепова*.
В результате, по словам Треповой, Попков пообещал ей помощь с переездом на Украину и познакомил со своим другом по кличке Гештальт (настоящего имени Трепова* не знает). Именно он вручил ей статуэтку, которая обвиняемая передала Татарскому.
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*Признана террористкой и экстремисткой на территории РФ
Евгения Парфентьева