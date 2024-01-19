Обвинение запросила 28 лет колонии для Дарьи Треповой*

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В суде для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, запросили 28 лет лишения свободы, об этом сообщает «РИА Новости».
Обвинение просит заключить Трепову* в колонию на 28 лет. По версии следствия, она совершила теракт в питерском кафе, в котором погиб российский корреспондент Владлен Татарский, а ещё 42 человека получили ранения.
Напомним, ранее Трепова* созналась, что приказы к действию ей отдавал украинский журналист Роман Попков. Он обещал ей помочь с переездом на Украину.
Попков свёл Трепову* со своим знакомым по кличке Гештальт. Именно он передал ей начинённую взрывчаткой статуэтку, которую 2 апреля 2023 года она вручила военкору Владлену Татарскому на встрече в кафе «Патриот».
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Напомним, ранее Трепова* созналась, что приказы к действию ей отдавал украинский журналист Роман Попков. Он обещал ей помочь с переездом на Украину.
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Евгения Парфентьева