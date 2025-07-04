Большая часть Чехии осталась без электричества
В Чехии произошёл блэкаут. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в пятницу после обеда часть страны осталась без электричества. Как следствие, перестали работать банкоматы, остановились трамваи, метро и троллейбусы. На улицах замечены барберы, которые решили не останавливать рабочий процесс и продолжать под дневным светом.
Аэропорт Праги пока работает без перебоев.
По предварительной версии, причиной отключения электричества стала неисправность на подстанции в Ходове. Власти уточнили, что пока не поступала информация о совершении кибер- или террористических атак, которые могли бы привести к таким последствиям.
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