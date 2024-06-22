Больше 30 человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Италии

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В результате крушения лодки с мигрантами в Италии погибли 34 человека. Об этом написала газета Corriere della Calabria. Все случилось во вторник, 18 июня, в 120 милях от берегов Калабрии. Пассажиров судна искали с самолетов.
По данным журналистов, в море нашли 14 тел. Береговая охрана приняла их на борт. Восемь погибших были несовершеннолетними. Кроме того, 11 человек удалось спасти. Они сообщали, что на борту находились 66 человек, из которых 26 являются детьми. Люди провели в открытом море без помощи несколько дней.
Ранее сообщалось, что в Дунае затонула баржа, на которой были тысячи тонн азотных удобрений. Перед этим судно врезалось в мост, движение по которому приостановили. Подробности в материале «Радио 1».
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