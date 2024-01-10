Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде

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Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде недалеко от Пхукета, сообщил телеграм-канал Baza.
Группа туристов из России отправилась на морскую прогулку утром 9 января в сторону острова Ко-Хе. На борту судна находились 9 человек, в том числе 6 туристов из России и три гражданина Таиланда.
Около 15 часов дня, когда яхта швартовалась в бухте Нам Бо на острове Ко-Хе, она вдруг пошла ко дну. К счастью, на помощь к туристам и команде яхты пришло судно Panwa Princess, находившееся неподалеку. Все пассажиры и члены экипажа были спасены и доставлены в ближайший отель. В результате происшествия никто не пострадал.
Позже капитан яхты рассказал, что причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.
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Около 15 часов дня, когда яхта швартовалась в бухте Нам Бо на острове Ко-Хе, она вдруг пошла ко дну. К счастью, на помощь к туристам и команде яхты пришло судно Panwa Princess, находившееся неподалеку. Все пассажиры и члены экипажа были спасены и доставлены в ближайший отель. В результате происшествия никто не пострадал.
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Артем Кузьмин