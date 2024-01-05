В Дунае затонула баржа с тысячей тонн азотных удобрений

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Баржа, получив пробоину, затонула. В результате аварии никто не пострадал.
На месте аварии работают полиция, прокуратура и экологическая инспекция. Взяты пробы воды. Устанавливают степень ущерба, который нанесли мосту, и уровень опасности для окружающей среды.
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