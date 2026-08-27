БПЛА ударил по турецкому танкеру в Черном море
В Черном море произошла очередная атака на гражданское судно. Об этом стало известно в четверг, 27 августа.
Как сообщает портал The Maritime Voice, удар беспилотного летательного аппарата пришелся на танкер STAR II, принадлежащий турецкой компании Statü Denizcilik. В результате инцидента серьезно пострадала рубка судна, которая полностью вышла из строя. По предварительным данным, атака совершалась поздно вечером во вторник. К счастью, среди членов экипажа погибших и раненых нет.
Этот случай стал очередным в серии инцидентов с участием коммерческих судов в акватории. В начале августа подобному обстрелу у побережья Новороссийска подвергся сухогруз MV Güllük, ходящий под турецким флагом. Турецкий регулятор Gemi Trafık тогда прямо указал на причастность Киева к этому нападению.
Ранее жертвой атаки стало судно MV Reyhan Sarı, перевозившее овощи и фрукты. Тогда, по словам капитана Ялчына Шахина, украинские силы выпустили по кораблю шесть или семь беспилотников, в результате чего пострадали четыре человека. Издание The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах подтверждает, что Киев берет на себя ответственность за эти воздушные атаки на танкеры у побережья.
На фоне участившихся инцидентов турецкие экспортеры уже обратились к властям с требованием принять меры для прекращения украинской агрессии в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за последний год Вооруженные силы Украины поразили в акватории Черного моря 214 гражданских судов, находившихся под флагами различных государств.
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