Экипаж танкера в Ормузском проливе доложил о взрывах
В Ормузском проливе танкер подал сигнал о двух взрывах во время прохождения маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Согласно материалу, инцидент произошёл в девяти морских милях (около 16,7 километров) к юго-востоку от оманского поселка Кумзара. Капитан танкера доложил о звуках двух взрывов, уточнив, что никто из членов команды не пострадал — весь экипаж находится в безопасности.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с использованием оружия, в которой пострадали четыре человека, включая несовершеннолетних. Конфликт произошёл вечером 5 августа в Центральном районе города, в районе памятника Курчатова — в столкновении участвовали подростки и молодые люди. Подробности читайте здесь.
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