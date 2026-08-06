Экипаж танкера в Ормузском проливе доложил о взрывах

06 августа 2026, 04:10

UTKMO: Капитан танкера в Ормузском проливе доложил о двух взрывах

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Ормузском проливе танкер подал сигнал о двух взрывах во время прохождения маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).