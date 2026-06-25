Нефть с захваченного российского танкера продадут ради помощи Киеву
Власти Великобритании намерены продать почти 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, захваченного в Ла-Манше 14 июня . Об этом пишет The Telegraph.
По мнению британских чиновников, нефть на борту теперь юридически принадлежит Великобритании, что дает правительству право ее продать или использовать другим образом. Министры рассматривают возможность выставить нефть на продажу, рыночная стоимость которой составляет около £35 миллионов. Полученные средства планируется направить на военные нужды Украины.
Как сообщает издание, план находится на начальной стадии. Чиновники обсуждают возможность перечисления средств напрямую Киеву или приобретения военной техники для украинской армии. Кроме того, британские власти могут провести аукцион по продаже нефти, а само судно отпустят обратно в Россию после завершения расследования Национального агентства по борьбе с преступностью.
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