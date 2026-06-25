Нефть с захваченного российского танкера продадут ради помощи Киеву

25 июня 2026, 00:51

Telegraph: Лондон намерен продать нефть с захваченного танкера Smyrtos

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Власти Великобритании намерены продать почти 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, захваченного в Ла-Манше 14 июня . Об этом пишет The Telegraph.