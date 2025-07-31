Бахытжан Байжанов, укрывший убийство Салтанат, может выйти раньше из тюрьмы
Степногорский городской суд принял решение снизить срок наказания Бахытжану Байжанову, который является братом Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой.
Изначально Байжанов был приговорен к четырем годам лишения свободы за укрывательство преступления. В соответствии с законом об амнистии, посвященным 30-летию Конституции Казахстана, срок наказания был сокращен на треть.
В итоге окончательно определенный срок составил один год четыре месяца и 17 дней лишения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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