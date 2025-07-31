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Бахытжан Байжанов, укрывший убийство Салтанат, может выйти раньше из тюрьмы

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Степногорский городской суд принял решение снизить срок наказания Бахытжану Байжанову, который является братом Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой.



Изначально Байжанов был приговорен к четырем годам лишения свободы за укрывательство преступления. В соответствии с законом об амнистии, посвященным 30-летию Конституции Казахстана, срок наказания был сокращен на треть.

В итоге окончательно определенный срок составил один год четыре месяца и 17 дней лишения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Виктория Иванченко

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