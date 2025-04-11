«И мать твоя так и помрёт со своей репутацией»: сестра экс-министра Бишимбаева, жестоко убившего жену, проклинает её семью

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В 2024 году бывшего чиновника из Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за жестокое убийство супруги Салтанат Нукеновой.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года в центре Астаны, в ресторане, принадлежащем чиновнику. Бишимбаев жестоко избил жену и не вызвал ей скорую помощь, видя при этом, как она изнемогает от боли. Сейчас мужчина отбывает наказание, а родные Нукеновой удовлетворены приговором. Чего не сказать о близких Бишимбаева, которые убеждены, что он стал жертвой коварной супруги.
Сестра заключённого Аружан утверждает, что Салтанат якобы довела мужа до страшного шага. Женщина постоянно осыпает проклятиями семью Нукеновой и открыто заявляет о ненависти к ней. Также достаётся брату погибшей Аитбеку, его адвокатам и даже судье, которая вела процесс.
Также она высказалась в адрес отца и матери погибшей Салтанат.
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Сестра заключённого Аружан утверждает, что Салтанат якобы довела мужа до страшного шага. Женщина постоянно осыпает проклятиями семью Нукеновой и открыто заявляет о ненависти к ней. Также достаётся брату погибшей Аитбеку, его адвокатам и даже судье, которая вела процесс.
«Ой, брат Нукеновой, сколько бы ты ни пытался окружить себя дорогими аксессуарами, тебе это не поможет. Ты как был павлодарской дешёвкой, так ею и помрёшь. Как вонял, так и будешь вонять, и никакой Tom Ford тебе не поможет избавиться от вони, исходящей от тебя. И совести у тебя как не было, так и нет. Думаешь, никто не знает, откуда у тебя вдруг появилась новая квартира со свежим ремонтом? До сего дня у тебя не было ничего – голодранец, одним словом», – писала Аружан в личном блоге.Женщина уверяет, что новая квартира и автомобиль появились у брата погибшей из-за того, что он посадил в тюрьму Бишимбаева.
Также она высказалась в адрес отца и матери погибшей Салтанат.
«И никакие якобы переживания о трагедиях чужих семей не помогут твоему отцу отмыться от своих грехов. А мать так и помрёт с репутацией такого же «астролога», коим была её дочь», – заявила сестра Бишимбаева.Пользователи соцсетей требуют Аружан остановиться и понять, что её брат совершил страшнейшее преступление. Однако женщина продолжает отстаивать родственника, заявляя о его невиновности.
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Анастасия Чинкова