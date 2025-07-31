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В Подмосковье задержали подозреваемого в стрельбе по ребёнку

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Подмосковье задержали подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия по ребёнку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.



Следователи провели допросы с 18-летним подозреваемым, потерпевшим ребёнком и свидетелями. Пневматическое оружие было изъято.

По результатам судмедэкспертизы будет избрана мера пресечения.

Со слов пострадавшего мальчика, пуля попала ему в живот. Когда он поднял голову, то увидел парня на балконе, который выстрелил примерно 15 раз вокруг ребёнка и его друзей. Дети в панике начали прятаться.

Инцидент произошёл накануне, 30 июля.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Анастасия Чинкова

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