Британские фермеры поймали зоофила, который повадился насиловать телят

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В Великобритании вынесен приговор зоофилу, который регулярно насиловал телят в коровнике одного из поселений графства Дорсет. Суд признал его виновным в половом акте с живым животным и «причинении ненужных страданий животному, находящемуся под защитой».
Оказалось, что любителем сексуально надругаться над беззащитными животными являлся сын бывшего работника фермы — 25-летний Лиам Браун. В итоге, ему запретили держать любой скот в течение 10 лет, а также обязали выплатить фермерам компенсацию в 600 фунтов стерлингов.
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