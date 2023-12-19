В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми

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В Сергиевом Посаде детский тренер по карате на улице снимал штаны и ублажал себя перед маленькими девочками, заставляя их помогать себе. От его действий пострадали не менее четырех детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, на действия сексуального характера со стороны тренера по карате пожаловались родителям уже четыре девочки от 10 до 12 лет.
К девочкам двум девочкам он пристал 6 октября. К двум другим – 12 декабря. Родители детей обратились в полицию. Сотрудники задержали 32-летнего мужчину, который оказался тренером в детской школе карате. Он сразу дал признательные показания. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
При этом уточняется, что мужчина женат и воспитывает двоих детей.
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К девочкам двум девочкам он пристал 6 октября. К двум другим – 12 декабря. Родители детей обратились в полицию. Сотрудники задержали 32-летнего мужчину, который оказался тренером в детской школе карате. Он сразу дал признательные показания. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова