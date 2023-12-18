Топ-менеджер превратил свою помощницу в секс-рабыню

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang
Бывшего топ-менеджера американской ИТ-компании обвинили в том, что он сделал свою помощницу секс-рабыней. Об этом сообщает газета The Mercury News.
В октябре из компании Tradeshift уводили исполнительного директора Кристиана Лэннга. Позже на него подала в суд бывшая помощница за то, что мужчина заставил ее подписать «контракт рабыни» и несколько месяцев насиловал ее.
В контракте указывалось, что помощнице нужно заниматься сексом с начальником, одевать женственную одежду, носить ошейник и следить за весом. Девушке даже приходилось каждую неделю взвешиваться, а Лэннг вносил информацию в свою таблицу.
Договор предусматривает, что рабыня всегда готова к сексу и не имеет права отказывать.
В иске отмечается, что девушке пришлось потратить сотни тысяч долларов на медицинскую и психиатрическую помощь, чтобы справится с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.
Читайте также:
В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
Ребенка в Калужской области насмерть завалило снегом с крыши
Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро
В контракте указывалось, что помощнице нужно заниматься сексом с начальником, одевать женственную одежду, носить ошейник и следить за весом. Девушке даже приходилось каждую неделю взвешиваться, а Лэннг вносил информацию в свою таблицу.
В иске отмечается, что девушке пришлось потратить сотни тысяч долларов на медицинскую и психиатрическую помощь, чтобы справится с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.
Читайте также:
В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро
Алина Юрчак