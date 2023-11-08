СК: На мужчину, напавшего с мачете на людей в Люберцах, завели уголовное дело

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На мужчину, который в Люберцах напал с мачете на женщину и подростка, возбудили уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Напомним, 8 ноября неадекватный мужчина разгуливал по улицам подросткового города Люберцы с мачете в руках. Он успел ранить молодую женщину, которая получила сотрясение мозга и колото-резану рану затылка. Также под удар попал 14-летний подросток.
К счастью, правонарушителя вовремя удалось остановить оказавшимся рядом правоохранителям. Им пришлось несколько раз выстрелить в вооруженного мужчину, поскольку он попытался напасть и на них. Злоумышленника госпитализировали.
На 36-летнего мужчину возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
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К счастью, правонарушителя вовремя удалось остановить оказавшимся рядом правоохранителям. Им пришлось несколько раз выстрелить в вооруженного мужчину, поскольку он попытался напасть и на них. Злоумышленника госпитализировали.
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Евгения Парфентьева