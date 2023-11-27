Бультерьер разорвал лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье

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Бультерьер нанёс множественные ранения маленькой девочке, вцепившись в её лицо на детской площадке в Подмосковье, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, четырёхлетняя жительница Московской области гуляла на детской площадке вместе с няней. По двору также выгуливали и бультерьера, при этом, хозяин не надел на собаку ни ошейника, ни намордника.
В определённый момент, собака просто с бешеной скоростью рванула в сторону ребёнка и вцепилась в её лицо. Пытаясь оттащить от ребёнка пса, несколько укусов получила и няня.
В результате, девочку госпитализировали в больницу с рваными укушенными ранами и ссадинами лица.
Также известно, что после случившегося хозяин собаки пытался предложить родителям девочки денежную компенсацию, однако, на него всё же возбудили уголовное дело.
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В определённый момент, собака просто с бешеной скоростью рванула в сторону ребёнка и вцепилась в её лицо. Пытаясь оттащить от ребёнка пса, несколько укусов получила и няня.
Также известно, что после случившегося хозяин собаки пытался предложить родителям девочки денежную компенсацию, однако, на него всё же возбудили уголовное дело.
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Евгения Парфентьева