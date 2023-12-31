CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou

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В контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.
По данным CENTCOM, это уже двадцать третье незаконное нападение хуситов на международное судоходство, начиная с 19 ноября.
За последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. The Times со ссылкой на Пентагон сообщает о значительном усилении огневой мощи. Источники утверждают, что Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.
Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле.
Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
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По данным CENTCOM, это уже двадцать третье незаконное нападение хуситов на международное судоходство, начиная с 19 ноября.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.
Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле.
Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
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Артем Путинцев