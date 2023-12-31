CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou

В Харькове в субботу вечером произошло несколько взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По состоянию на данный момент известно о 19 пострадавших, среди них двое детей 14 и 16 лет.

Также есть повреждения лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов, общественных мест и транспорта. Один из ударов повредил здание детского сада. Кроме центральной части города, зафиксированы три попадания в Индустриальном районе Харькова.В местных каналах пишут, что удар пришёлся по расположению иностранных наёмников в центре города (предположительно, на фото гостиница, где жили военные), но эта информация не подтверждена.



