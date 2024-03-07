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CENTCOM: Три члена экипажа сухогруза True Confidencе погибли после атаки хуситов

07 марта 2024, 03:11
Фото: iStock/InfinitumProdux

Фото: iStock/InfinitumProdux

Три члена экипажа либерийского сухогруза True Confidence погибли и ещё четыре получили ранения после того, как судно было атаковано в Аденском заливе йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом 7 марта заявило Центральное командование армии США (CENTCOM) в своих социальных сетях.
Американские военные добавили, что это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет со стороны йеменских сил за последние два дня.

Также это стало первым случаем, когда из-за атак хуситов на проходящие в Красном море суда погибли люди. В ответ на это, по информации телеканала Al Masirah, США и Великобритания нанесли два авиаудара по аэропорту Эль-Ходейда в Йемене.


Ранее военный представитель хуситского повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что «военно-морские силы Йемена» атаковали судно True Confidence лишь после того, как его экипаж проигнорировал соответствующее предупреждение. Ранее Сариа заявлял о том, что хуситы могут расширить зону своих действий в акваториях Красного и Аравийского морей, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.

По данным BBC News, сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, попал под обстрел в 9:30 по Гринвичу (12:30 мск). Экипаж покинул поврежденное судно, когда там начался пожар. Сейчас в этом районе находятся шесть военных кораблей ВМС США, уточняет CNN.

Всего на True Confidence находились 20 моряков и три вооруженных охранника. Reuters со ссылкой на источники пишет, что три члена экипажа пропали без вести.

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

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#хуситы
#судно
#атака
#сша
#военные
#погибшие
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В Запорожье заявили об исчезновении сотен поддерживающих Россию людей
Рогов: Сотни запорожцев, поддержавших Россию, пропали с февраля 2022 года
07 марта 2024, 02:28

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сотни пророссийски настроенных жителей Запорожья пропали без вести с февраля 2022 года, заявил руководитель гражданского движения «Мы с Россией» Владимир Рогов эфире «Радио России».
«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто "свернули" челюсть, поломали руки, ноги, ключицу (…) и оставили пусть там поломанным, калекой, но живым», – заявил он.

По его словам, украинские силовики проводят внесудебные расправы на своей территории против людей с пророссийскими взглядами.

Напомним, 30 сентября 2022 года четыре новых региона – Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области – вошли в состав России по результатам референдумов, прошедших в данных регионах прошли 23-27 сентября 2022 года.

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#запорожская область
#всу
#сво
#россия
#украина
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ТСН: В Харьковской области на востоке Украины слышны взрывы
07 марта 2024, 02:11

Фото: iStock/ponomarencko

В ночь на 7 марта в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское телевизионное агентство ТСН.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьков
#взрывы
#украина
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Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Курской области
07 марта 2024, 00:03

Фото: официальный сайт Кремля

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#опасность
#курская область
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ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
06 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/maki_shmaki

ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, об этом сообщает Минобороны России.
Атака была произведена в 11:40 по мск. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, объект поражен.

Прежде сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находился в Одессе рядом с портом, на котором произошел взрыв. Как стало известно позже, украинский лидер не пострадал. Украинские СМИ опубликовали фрагмент выступления Зеленского на брифинге, где он сообщил, что видел удар по порту. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#взрыв
#одесса
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#удар
#атака
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В Подмосковье накануне 8 марта похитили целый КамАЗ тюльпанов
В Домодедово похитили КамАЗ тюльпанов накануне 8 марта
06 марта 2024, 15:00

Фото: iStock/maybeiii

Похитители тюльпанов украли цветы на сумму порядка 3 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Пострадавший предприниматель сообщил сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах происшествия. Полный весенних цветов грузовик стоял на въезде в рынок «Фудсити», к нему подъехали злоумышленники на другом грузовике и полностью переместили тюльпаны из одной машины в другую. В настоящее время полиция ищет похитителей.

Ранее в телеграм-канале Mash сообщалось о большом скачке цен на цветы в преддверии 8 марта. Ожидается, что тюльпаны в Москве будут стоить по 200 рублей за штуку, а розы по 350 рублей. Повышение прайса на розу косвенно связано с задержками поставок из Эквадора. Поэтому сейчас голландские розы продают дороже их рыночной стоимости.

Помимо зарубежных цветов на российском рынке покупателям предлагаются и отечественные — их везут из Калуги и Краснодара и продают за 100–120 рублей за штуку. Однако, флористы предупреждают о повышении спроса на цветы к Международному женскому дню, а значит и о повышении цен на продукцию.

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#цветы
#праздник
#происшествия
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Взрыв прогремел под Воронежем возле нефтехранилища
06 марта 2024, 13:50

Фото: istock / Leonid Ikan

Возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что минувшей ночью над городом система ПВО сбила три беспилотника ВСУ.

Сегодня утром сообщалось о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. В результате инцидента пострадали 23 человека. О причинах взрыва до настоящего времени не сообщалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
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#всу
#пво
#воронеж
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Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
06 марта 2024, 13:46

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В частности, мошенники активно используют историю об одиноком ребёнке, который не может сам собрать деньги на важную покупку. Не менее часто используется история о больной собаке, которой нужно дорогостоящее лечение. Распространяется также история про кражу документов и денег, на которые планировалось купить подарок ребёнку», — говорится в сообщении.
Подписчиков телеграм-каналов Московской области просят проявлять бдительность. Если вы планируете перевести кому-то деньги, сначала нужно тщательно проверить всю информацию.

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#мошенничество
#мошенники
#гурб
#московская область
#подмосковье
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Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе
Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку двоих бойцов ВСУ за расстрел людей
06 марта 2024, 12:43

Фото: istock / artisteer

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) назначил пожизненный приговор двоим бойцам Вооруженных сил Украины, который застрелили пятерых жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу признали виновными в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Наказание они будут отбывать в колонии особого режима.

По версии суда, в период с марта по апрель 2022 солдаты ВСУ по преступному приказу командира расстреляли из автоматов семерых жителей. Пятеро погибли, двоим удалось сохранить жизни.

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#днр
#всу
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ВСУ совершили новую атаку на склад ГСМ в Курской области
Старовойт: второй БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
06 марта 2024, 11:50

Фото: сайт Кремля

Второй беспилотный летающий аппарат атаковал складу ГСМ в Железногорске Курской области.
Об этом 6 марта написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших нет, оперативные службы уже на месте.
Вскоре он написал о ракетной опасности в Суджанском районе.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил Старовойт.

Через 14 минут он объявил отбой ракетной опасности и отметил, что опасность в Железногорске сохраняется.

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