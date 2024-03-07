CENTCOM: Три члена экипажа сухогруза True Confidencе погибли после атаки хуситов

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Три члена экипажа либерийского сухогруза True Confidence погибли и ещё четыре получили ранения после того, как судно было атаковано в Аденском заливе йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом 7 марта заявило Центральное командование армии США (CENTCOM) в своих социальных сетях.
Американские военные добавили, что это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет со стороны йеменских сил за последние два дня.
Также это стало первым случаем, когда из-за атак хуситов на проходящие в Красном море суда погибли люди. В ответ на это, по информации телеканала Al Masirah, США и Великобритания нанесли два авиаудара по аэропорту Эль-Ходейда в Йемене.
Ранее военный представитель хуситского повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что «военно-морские силы Йемена» атаковали судно True Confidence лишь после того, как его экипаж проигнорировал соответствующее предупреждение. Ранее Сариа заявлял о том, что хуситы могут расширить зону своих действий в акваториях Красного и Аравийского морей, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.
По данным BBC News, сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, попал под обстрел в 9:30 по Гринвичу (12:30 мск). Экипаж покинул поврежденное судно, когда там начался пожар. Сейчас в этом районе находятся шесть военных кораблей ВМС США, уточняет CNN.
Всего на True Confidence находились 20 моряков и три вооруженных охранника. Reuters со ссылкой на источники пишет, что три члена экипажа пропали без вести.
Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
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Также это стало первым случаем, когда из-за атак хуситов на проходящие в Красном море суда погибли люди. В ответ на это, по информации телеканала Al Masirah, США и Великобритания нанесли два авиаудара по аэропорту Эль-Ходейда в Йемене.
По данным BBC News, сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, попал под обстрел в 9:30 по Гринвичу (12:30 мск). Экипаж покинул поврежденное судно, когда там начался пожар. Сейчас в этом районе находятся шесть военных кораблей ВМС США, уточняет CNN.
Всего на True Confidence находились 20 моряков и три вооруженных охранника. Reuters со ссылкой на источники пишет, что три члена экипажа пропали без вести.
Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.
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Артем Путинцев