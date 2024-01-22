Хуситы заявили об ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе

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Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по «американскому военному грузовому кораблю» в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа на своей странице в социальной сети X.
В своем заявлении хуситы предупредили, что ответы на атаки США и Великобритании неизбежны. Отмечается, что удар был нанесен по военному грузовому кораблю Ocean Jazz.
Примечательно, что данная атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену.
Ранее сообщалось, что за последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.
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Примечательно, что данная атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену.
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Екатерина Коршунова