Человек погиб при столкновении четырёх авто на Кутузовском проспекте в Москве

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В массовой аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте в Москве, погиб человек, об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.
Смертельная авария произошла вечером 5 июля.
В результате столкновения погиб водитель «Теслы». Ещё два пассажира автомобилей-участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.
Дополнительные обстоятельства аварии устанавливаются.
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«По предварительным данным водитель автомобиля «Тесла» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота». После столкновения автомобили от удара отбросило на «Шевроле» и «Ляйсан», — сообщили в ведомстве.
В результате столкновения погиб водитель «Теслы». Ещё два пассажира автомобилей-участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.
Дополнительные обстоятельства аварии устанавливаются.
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Евгения Парфентьева