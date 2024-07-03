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В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ

АТОР: жертв в ДТП с российскими и белорусскими туристами в Турции нет
03 июля 2024, 13:00
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Никто из российских и белорусских туристов, попавших в серьезную аварию в Турции, не погиб. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что с травмами различной степени тяжести госпитализированы двадцать человек. Примечательно, что некоторых из них уже выписали после оказания первой помощи.

Водитель автобуса получил тяжелые травмы и скончался, медикам не удалось его спасти. В числе пострадавших 16 россиян и 4 граждан Белоруссии.



Напомним, сегодня, 3 июля, автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

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Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет лишения свободы
03 июля 2024, 13:12

фото: istockphoto / sakhorn38

Сыновья липецкого священника могут получить по 18 лет лишения свободы за попытку вступить в ряды ВСУ.
Государственное обвинение потребовало приговорить трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к 18 годам лишения свободы за попытку вступить в Вооружённые силы Украины на заседании 2-го Западного окружного военного суда.Об этом сообщили РИА Новости.

«Признать Ащеуловых виновными <...> окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», также добавив, что необходимо на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии», — попросил на заседании прокурор.

Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы Российской Федерации и участие в деятельности террористической организации.

Братья планировали присоединиться к «Легиону «Свобода России», который был признан террористической организацией. Они намеревались участвовать в боях против Вооружённых сил Российской Федерации. Однако их планы были нарушены, когда они были задержаны пограничниками.

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В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ

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В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело четырёхмесячного ребёнка
03 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto / globalmoments

Четырехмесячную девочку нашли мертвой в квартире в Санкт-Петербурге, сообщили в «Известиях».
Трагедия произошла вечером 2 июля в доме на улице Антонова-Овсеенко. Как рассказали в источнике, ребёнок был оставлен без присмотра на более чем два часа. Следов насильственной смерти не обнаружено.

«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали родителей ребёнка. Они были в состоянии алкогольного опьянения: 30-летняя мать и 36-летний отец. В отношении женщины был составлен протокол по статье о потреблении наркотических средств. Также был составлен протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения в отношении отца», — отметили в ведомстве.

Точные причины смерти ребёнка установят медицинские эксперты.

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ФСБ задержала жителя Набережных Челнов за угрозы в адрес участников СВО
03 июля 2024, 12:31

Фото: istockphoto / BrianAJackson

33-летний житель Набережных Челнов стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды по национальной принадлежности в интернете. Об этом сообщили в УФСБ по Татарстану.
По информации силовиков, мужчина размещал информацию в этнонационалистических онлайн-сообществах через один из мессенджеров.

«Спецслужбы увидели в этой информации «угрозы применения насилия» и признаки возбуждения ненависти к российским военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины.На кадрах оперативной съёмки в квартире задержанного он признаётся: «Осознаю… Больше так делать не буду», — говорится в сообщении.

На основе материалов чекистов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста через суд.

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#сво
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В Щёлкове выявили «резиновую» квартиру с 17 зарегистрированными мигрантами
03 июля 2024, 11:20

Фото: iStock/vichinterlang

Квартиру, в которой хозяин фиктивно зарегистрировал 17 иностранцев, обнаружили полицейские в Щёлкове в ходе проверки соблюдения режима пребывания приезжих в России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что 58-летний хозяин квартиры в одном из домов на улице Жуковского в Щёлкове поставил на миграционный учёт 17 иностранных граждан, но реального места для проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против мужчины завели уголовное дело по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», ему грозит крупный штраф, принудительные работы или лишения свободы на срок до трёх лет.

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#криминал
#мигранты
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#щёлково
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть раненые
В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП
03 июля 2024, 11:04

Фото: iStock/conejota

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. Об этом информирует IHA.
Авария произошла на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Отмечается, что при въезде на развязку микроавтобус врезался в бетонный столб.

В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Согласно информации SHOT, водитель автобуса скончался. Всего пострадало двадцать человек: шестнадцать россиян и четверо белорусов. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП. Она находится в реанимации. Автомобиль, в котором ехала пострадавшая, вылетел с дороги.

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Крановщик умер в кабине башенного крана на стройке в Москве
В Москве крановщик умер в кабине башенного крана из-за жары
03 июля 2024, 10:58

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Крановщик скончался в кабине башенного крана на высоте почти 200 метров на стройке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По предварительны данным, смерть наступила из-за жары. Инцидент произошел на стройке комплекса High life.

Уточняется, что рабочий почувствовал себя плохо, потерял сознание. Его коллеги не смогли добраться к нему и вызвали спасательные службы.

Когда спасатели добрались до кабины, они обнаружили мужчину без признаков жизни. На данный момент тело пытаются спустить на землю.

Напомним, в столичном регионе уже несколько дней держится аномальная жара. Сегодня, 3 июля, температура воздуха могут подняться до 34℃.

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В Японии зафиксированы новые сексуальные преступления американских военных
03 июля 2024, 09:51

Фото: istockphoto / roibu

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал о о новых случаях сексуальных преступлений со стороны американских военных на Окинаве.
Генсек Ёсимаса Хаяси сообщил о трёх новых преступлениях сексуального характера, совершённых американскими военными в отношении местных девушек на Окинаве. По его словам, с 2023 года было зарегистрировано пять таких преступлений, которые не были обнародованы в СМИ.

«Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения», — рассказал Хаяси.

В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия со стороны американских военнослужащих в отношении японских девушек на Окинаве. Оказалось, что центральные власти и командование США не сообщили об этих случаях властям префектуры Окинава.

Префектура узнала о произошедшем только после того, как сама направила соответствующий запрос. Причём о первом случае изнасилования, в результате которого пострадала девушка младше 16 лет, стало известно только через полгода после случившегося.

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#изнасилование
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Мужчина 8 дней не обращался к врачам с ножевым ранением, нанесённым девушкой из ревности
03 июля 2024, 09:49

Фото: iStock/zoka74

Мужчина восемь дней проходил с ножевым ранением груди, которое из ревности нанесла его девушка. К врачам он решил не обращаться. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что мужчина не обратился за медицинской помощью по причине того, что его девушка сразу же обработала рану и извинилась. Скорую пострадавший вызвал, когда начал задыхаться и чуть не погиб.

Согласно информации источника, инцидент произошел из-за сильной ссоры: 49-летней Татьяне казалось, что у 41-летнего Александра появилась подруга помоложе. Никакие аргументы в пользу мужчины не помогли. В итоге Татьяна схватила небольшой кухонный нож и ударила Александра в грудь.

После женщина сразу же поняла, что натворила, обработала рану и стала слезно просить прощения. Пострадавший простил ее и решил не обращаться к специалистам.

Ситуация изменилась, когда Александр начал задыхаться и терять сознание. Медики срочно прооперировали мужчину, однако его состояние остаётся тяжелым. За восемь дней у него скопилось много крови в плевральный полости лёгких. Медики делают всё, чтобы спасти Александру.

Татьяна сбежала и скрывается от правоохранительных органов. В настоящее время ее ищет полиция.

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#полиция
#нож
#женщина
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#мужчина
#медики
#конфликт
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Спасшего младенца из-под завалов дома сотрудника МЧС уволили в связи с утратой доверия
Сотрудника МЧС Гриценко, спасшего младенца, уволили в связи с утратой доверия
03 июля 2024, 09:33

Фото: iStock/DmyTo

Заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС России Петра Гриценко уволили со службы по причине утраты доверия. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Госслужба».
Уточняется, что основанием для утраты доверия послужило непринятие Гриценко мер для урегулирования конфликта интересов, а также отказ предоставить в ведомство информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах себя, жены и несовершеннолетних детей. В МЧС подтвердили увольнение сотрудника.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре уволили известного пластического хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, спасатель стал известен в 2019 году, после того, как 1 января вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Ваню, который пролежал там на морозе более 35 часов.

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