В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции туристов из РФ

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Никто из российских и белорусских туристов, попавших в серьезную аварию в Турции, не погиб. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что с травмами различной степени тяжести госпитализированы двадцать человек. Примечательно, что некоторых из них уже выписали после оказания первой помощи.
Водитель автобуса получил тяжелые травмы и скончался, медикам не удалось его спасти. В числе пострадавших 16 россиян и 4 граждан Белоруссии.
Напомним, сегодня, 3 июля, автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
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Водитель автобуса получил тяжелые травмы и скончался, медикам не удалось его спасти. В числе пострадавших 16 россиян и 4 граждан Белоруссии.
Напомним, сегодня, 3 июля, автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
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Екатерина Коршунова