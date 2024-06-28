На Кубани в ДТП с шестью автомобилями пострадали два ребенка

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На трассе «М4 Дон» в Краснодарском крае произошло столкновение шести автомобилей, в результате которого пострадали два детска. Об этом сообщили в краевом управлении Министерства внутренних дел.
Инцидент случился утром в пятницу в Горячем Ключе, когда водитель автомобиля Haval не уступил дорогу автомобилю Kia при перестроении. В результате столкновения Kia задела ещё четыре автомобиля — Lada, Audi, Renault и Mitsubishi, двигавшиеся по встречной полосе.
По официальной информации, 16-летняя девочка была доставлена в больницу с травмами, требующими госпитализации, в то время как 8-летнему мальчику было назначено амбулаторное лечение.
Читайте также:
Автоюрист Славнов раскритиковал разрешение водителям покидать место ДТП
Подмосковные врачи спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки
На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом
Артем Кузьмин