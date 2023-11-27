Черноморский район Крыма остался без воды и тепла

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Электроснабжение насосных станций было нарушено из-за непогоды, что привело к остановке систем водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе Крыма. Об этом написала в своем телеграм-канале глава района Наталья Писарева.
«Из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях полностью приостановлено водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе. Кроме того, остановлена работа централизованной системы отопления», — отметила Писарева в своем сообщении.Черноморский район охватывает западную часть Крыма, включая полуостров Тарханкут. В его состав входят 34 населенных пункта, административным центром является поселок Черноморское с численностью более 11 тысяч жителей. Согласно данным гидрометцентра Крыма, воскресный ураганный ветер достигал 40 метров в секунду на метеостанции в Черноморском районе.
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Артем Кузьмин