Четырех забравшихся на территорию дома медведей ликвидировали в Сибири
В селе Епишино Красноярского края сотрудники полиции и охотники ликвидировали четырех медведей, забравшихся на территорию частного домовладения. Об этом стало известно 4 сентября.
Как сообщили в региональном главке МВД, сигнал от местной жительницы поступил утром в пятницу. Прибывшие на место участковый и представитель охотобщества приняли решение уничтожить животных, поскольку те создавали непосредственную опасность для людей и могли совершить нападение на жилой сектор.
В Красноярском крае фиксируется резкий рост числа выходов хищников к людям. Так, в среду в Енисейском районе обнаружили тела двух женщин с характерными следами нападения медведя возле поселка Подтесово.
С начала лета в округе уже уничтожили более 60 особей. Кроме того, в краевом центре в связи с появлением медведей в городской черте в среду ввели режим повышенной готовности.
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