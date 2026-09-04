Четырех забравшихся на территорию дома медведей ликвидировали в Сибири

04 сентября 2026, 22:04

Четырех пробравшихся на участок медведей убили под Красноярском

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В селе Епишино Красноярского края сотрудники полиции и охотники ликвидировали четырех медведей, забравшихся на территорию частного домовладения. Об этом стало известно 4 сентября.