Достижения.рф

Медведь забрался на крышу дома в СНТ под Красноярском

Фото: iStock/DrDjJanek

В Красноярске медведь забрался на дачный дом в СНТ «Такмак» и перепугал местных жителей. Об этом сообщает канал «Пульс Красноярья» в мессенджере Max.



На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как хищник спокойно прогуливается по крыше и проявляет интерес к кактусу, стоящему в горшке. По словам очевидцев, дикий зверь появляется на территории садового товарищества уже несколько дней и не боится людей. Дачники опасаются, что очередная встреча с медведем может закончиться нападением.

Садовое товарищество находится у городской черты, рядом с конечной остановкой общественного транспорта. На сигналы жителей выезжал наряд полиции, однако хищника к тому моменту найти не удалось.

Ранее сообщалось, что медведь напал на пенсионера в Пермском крае.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0