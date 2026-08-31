Медведь забрался на крышу дома в СНТ под Красноярском
В Красноярске медведь забрался на дачный дом в СНТ «Такмак» и перепугал местных жителей. Об этом сообщает канал «Пульс Красноярья» в мессенджере Max.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как хищник спокойно прогуливается по крыше и проявляет интерес к кактусу, стоящему в горшке. По словам очевидцев, дикий зверь появляется на территории садового товарищества уже несколько дней и не боится людей. Дачники опасаются, что очередная встреча с медведем может закончиться нападением.
Садовое товарищество находится у городской черты, рядом с конечной остановкой общественного транспорта. На сигналы жителей выезжал наряд полиции, однако хищника к тому моменту найти не удалось.
Ранее сообщалось, что медведь напал на пенсионера в Пермском крае.
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