Медведь растерзал 45-летнюю женщину, которая работала в саду

03 сентября 2026, 00:18

В Индии медведь проник в плодовый сад и нанес смертельные травмы 45-летней женщине

Фото: iStock/JMrocek

В Индии медведь напал на женщину в плодовом саду и нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщает Kashmir Life.