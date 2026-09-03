Медведь растерзал 45-летнюю женщину, которая работала в саду
В Индии медведь напал на женщину в плодовом саду и нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщает Kashmir Life.
Инцидент произошёл 31 августа в деревне Таригам, расположенной на союзной территории Джамму и Кашмир. 45-летняя Латифа Бану работала на участке, когда туда проник хищник. Зверь набросился на свою жертву. Полученные ранения оказались слишком тяжёлыми – спасти пострадавшую не удалось. Сведений об успешной идентификации и поимке агрессивного хищника пока не поступало.
Происшествие встревожило местных жителей, многие из которых опасаются повторных нападений. В регионе достаточно широко распространено садоводство – местные выращивают овощи и фрукты на участках, граничащих с лесными массивами.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковном Королёве пьяный водитель сбил мужчину с двухлетней дочерью в коляске. Медики уже доставили пострадавших в больницу. Подробности читайте здесь.
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