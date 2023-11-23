Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

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Четверо детей погибли в результате отравления угарным газом в хуторе Шахтенки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Четверо детей отравились угарным газом и скончались. Это были дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет, оставленные без присмотра дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Отравление произошло из-за утечки газа от печи», — говорится в телеграм-канале ведомства.Читайте также:
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