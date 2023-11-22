При пожаре в частном доме в Люберцах погибли четыре человека, из них два ребенка

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Минувшей ночью сгорел частный жилой дом в Люберцах, погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека пострадали. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительной информации, 22 ноября 2023 года около 2 часов ночи в частном жилом доме, расположенном в д. Марусино г. Люберцы, произошло возгорание. В результате происшествия погибли двое детей 7 и 10 лет, их отец и дедушка», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, при возгорании пострадали бабушка и мама детей. Они отравились угарным газом. При этом 35 летняя мать была госпитализирована.
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