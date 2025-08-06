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До взрыва в Тульской области погибшие мужчины поссорились

Перед взрывом в Тульской области между погибшими мужчинами возник конфликт
Фото: iStock/by sonmez

В Куркинском районе Тульской области произошёл взрыв, унёсший жизни четырёх мужчин. Трагедия случилась возле частного дома после конфликта между местными жителями, сообщает издание Myslo.



По рассказам очевидцев, во время ссоры у одного из участников конфликта в руке взорвалась граната. По неподтвержденным данным, один из пострадавших первоначально оставался жив, но скончался по пути в больницу.

Следственные органы устанавливают происхождение взрывного устройства и причины его детонации. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и криминалисты.

Анастасия Чубина

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