До взрыва в Тульской области погибшие мужчины поссорились

06 августа 2025, 09:56

Перед взрывом в Тульской области между погибшими мужчинами возник конфликт

Фото: iStock/by sonmez

В Куркинском районе Тульской области произошёл взрыв, унёсший жизни четырёх мужчин. Трагедия случилась возле частного дома после конфликта между местными жителями, сообщает издание Myslo.





По рассказам очевидцев, во время ссоры у одного из участников конфликта в руке взорвалась граната. По неподтвержденным данным, один из пострадавших первоначально оставался жив, но скончался по пути в больницу.



Следственные органы устанавливают происхождение взрывного устройства и причины его детонации. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и криминалисты.

